Resta coinvolto in un incidente mentre va a studiare: così è morto Gioele

Si chiamava Gioele Bruto il ragazzo di 19 anni morto in un incidente a Sedriano (hinterland ovest di Milano) nel pomeriggio di giovedì 20 aprile.

Il giovane, secondo quanto appreso da MilanoToday, aveva un appuntamento di studio, l'incidente è avvenuto durante il tragitto, poco prima delle 15. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario ma per il 19enne non c'è stato nulla nulla da fare. Ferito in modo lieve il conducente dell'altra vettura, un 32enne.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano insieme alla polizia locale di Sedriano hanno gestito l'emergenza. I rilievi sono stati realizzati dagli agenti la dinamica esatta è ancora da chiarire: il ragazzo, a bordo di una Renault Clio, proveniva dalla rotatoria di Rogorotto (Arluno) e andava verso Sedriano. L'altra vettura, un Fiat Doblò, arrivava dalla direzione opposta.