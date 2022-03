Shopping di lusso con la carta di credito non sua, ma il gioielliere la incastra

Con le scarpe le è andata bene. Con i gioielli un po' meno. Una ragazza di 20 anni, cittadina italiana di etnia rom che risulta residente in un campo nomadi della città, è stata arrestata mercoledì mattina a Milano con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito dopo essere stata sorpresa a fare shopping con un bancomat non suo.

A dare l'allarme, verso mezzogiorno, è stato un gioielliere titolare di un negozio di corso Vercelli in cui la giovane aveva appena cercato di acquistare oltre 500 euro di preziosi. Dopo che la transazione è stata rifiutata, il proprietario del locale ha chiesto alla cliente di poter vedere un documento d'identità, ma lei per tutta risposta è uscita e si è data alla fuga. L'uomo, però, non si è perso d'animo e ha subito contattato il 112, cercando anche di inseguire la donna.

Proprio in quel momento sono passati di lì gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che dopo aver visto la ragazza scappare con uomo alle sue spalle hanno deciso di intervenire per capire cosa stesse succedendo. Una volta fermata, la giovane è stata trovata con un sacchetto al cui interno c'erano un paio di scarpe griffate dal valore di 350 euro che aveva acquistato poco prima.

È bastato poco ai poliziotti per ricostruire che la ragazza aveva comprato le scarpe con una carta poi risultata rubata in mattinata a una 53enne. La vittima non si era accorta di nulla fino a quando non aveva ricevuto l'alert dalla sua banca per la prima transazione. A quel punto aveva bloccato il bancomat, che infatti in gioielleria era stato rifiutato. Gli agenti hanno arrestato la 20enne e stanno cercando di accertare se sia stata lei stessa a derubare la signora.