I due truffatori "pieni" di gioielli fermati in strada dalla polizia

La volante di polizia li ha notati in via Galeno mentre, con uno zaino, s'avviavano a piedi verso la stazione della metropolitana di Villa San Giovanni. Erano le otto di mercoledì mattina. Per un qualche motivo, gli agenti si sono insospettiti e hanno deciso di controllarli. Avevano addosso varie collane, bracciali e altri gioielli, e portavano con loro due trolley e uno zaino.

I due hanno esibito altrettante carte d'identità italiane, risultate poi false. E, siccome si trattava di documenti validi per l'espatrio, sono stati arrestati. Si tratta di un uomo di 48 anni e di un altro uomo più giovane, di 33 anni. La polizia sta ora procedendo con la valutazione della provenienza dei gioielli, ma ipotizza che siano il risultato di truffe, dati i precedenti in merito di entrambi.