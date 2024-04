La Giorgio Armani Operations 'commissariata' per caporalato

Prodotti di lusso Armani prodotti da cinesi sfruttati senza che l'azienda italiana facesse il necessario per prevenire e impedire questa situazione. Per questo motivo la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani operations spa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda.

Nasce tutto da un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. Indagine con al centro un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l'utilizzo negli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina. L'azienda dell'alta moda non avrebbe fatto abbastanza per prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo, spiegano i carabinieri in una nota.