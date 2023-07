Giorilyn Bruno, l'avvocata milanese scomparsa sul treno

Giorilyn Bruno è un'avvocata milanese, ricercatrice in Canada dal 2010. È scomparsa dal 13 luglio. Viaggiava in treno verso Roma da Messina. Si perdono lì, nei pressi della stazione Roma Termini le tracce della 46enne. Quel giovedì avrebbe chiamato la sorella per comunicarle di trovarsi vicino lo scalo ferroviario, dove doveva trovarsi con lei.

Non è la prima volta che "Gio", come la chiamano amici e parenti, scompare. Da alcuni anni è sofferente. Nel 2018 era stata sparita nel nulla in Canada. Poi è stata ritrovata giorni dopo a vagare nei boschi. Stando a quanto emerso la donna era a Roma, dove vive una delle sue sorelle, anche per curare questa sua sofferenza. Rientrava da Messina, dov'è sepolta la madre.

Giorilyn Bruno dopo la laurea all'Università di Pavia ha esercitato la professione a Milano. I suoi interessi di ricerca includono il diritto ambientale, il diritto aborigeno, l'energia e il diritto delle risorse naturali. In Canada fa ricerca presso l'Università di Calgary.

La famiglia ha lanciato l'appello alla trasmissione Chi L'Ha Visto?. “Aiutateci a ritrovare Giorilyn”. Il suo cellulare è risultato spento. I familiari temono che si trovi in difficoltà. È alta 183, ha l'occhio sinistro bicolore. Potrebbe indossare una giacca di jeans, un paio di pantaloni tuta e scarpe da ginnastica di colore bianco o grigio. Di solito porta una lunga treccia.