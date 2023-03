Trovato morto il giornalista Pier Attilio Trivulzio: cadavere mummificato

Il giornalista Pier Attilio Trivulzio, 83 anni, è stato trovato morto nella sua casa, nel quartiere di Sant'Agabio a Novara. Il suo cadavere era in uno stato di mummificazione. Secondo le prime informazioni, il decesso di Trivulzio risalirebbe allo scorso agosto, per cause naturali. Non aveva figli o parenti prossimi e nessuno si era accorto della sua sparizione. A dare l'allarme è stato un collega brianzolo, Marco Pirola, che non aveva sue notizie da tempo, racconta NovaraToday. La sua morte è una tragedia nella tragedia dunque: la solitudine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che una volta entrati nell'appartamento hanno trovato il suo corpo senza vita ormai mummificato. Trivulzio, giornalista milanese, si era trasferito a Novara dopo la pensione. In passato aveva collaborato con Ansa, L'Espresso, La Notte, Il Giorno.

Molti colleghi sui social lo ricordano con affetto. "Ai tempi eccitanti e per me assai formativi di Bergamo Oggi – i ruggenti anni Novanta - Pat - scrive Paolo Marabini , oggi alla Gazzetta dello Sport - fu a lungo mio compagno di banco nella redazione sportiva, tra quelle quattro mura anguste ma che trasudavano entusiasmo e operosità. Era un compagno decisamente spassoso, oltre che un cronista scrupoloso e appassionato. I motori, automobilismo soprattutto, erano il suo pane. E siccome viveva di collaborazioni – un’assunzione sarebbe stata l’antitesi della sua scelta di essere un uomo libero – sgobbava come un matto, per mettere insieme ogni mese una specie di stipendio. Corrispondente quasi quotidiano per l’Ansa su tutto ciò che riguardava l’autodromo di Monza, scriveva per un sacco di giornali, saltando dalla Formula 1 ai kart, dalle pagine di utenza alla MotoGP, anche se ai tempi non si chiamava ancora così. Era tutto fuorché ambizioso e schizzinoso, il buon Pat. Fosse il Corsera o Latina Oggi, per lui era lo stesso. Fosse un trionfo dell'amato Ayrton Senna o un rally in una landa sconosciuta, per lui era lo stesso".