I giornalisti molestati sessualmente alla conferenza del Pd al Milano Pride

Quattro giornalisti palpeggiati da uno sconosciuto che si è infiltrato a un punto stampa della segretaria del Pd Elly Schlein durante il Milano Pride. L'uomo si sarebbe messo dietro di loro, toccandoli più volte nelle parti intime. Mentre i cronisti erano impegnati a raccogliere delle dichiarazioni audio e video.

"In merito alle testimonianze di quattro giornalisti che hanno raccontato di aver subito molestie sessuali da parte di un uomo estraneo al Partito Democratico durante il punto stampa della segretaria Elly Schlein ieri (sabato, ndr) a Milano il Pd, a ogni livello, condanna fermamente l'accaduto ed esprime la più sincera solidarietà ai cronisti", dichiarano congiuntamente la segretaria regionale del Pd Lombardia Silvia Roggiani e il segretario del Pd Milano Alessandro Capelli.

"Appresa la notizia, abbiamo contattato i giornalisti coinvolti per esprimere la nostra vicinanza e per fare luce su questa inaccettabile e vergognosa vicenda. L'uomo in questione - dicono dal Pd - non ha nulla a che fare con il Partito Democratico. Lavoriamo affinché questa denuncia non finisca nel nulla. Siamo tutti affranti, ancora una volta, per l'ennesimo episodio di violenza. Ci battiamo al fianco di chi denuncia e contro tutte le forme di violenza di genere e molestie sessuali''.

Il corteo al Milano Pride

Oltre 350mila persone hanno partecipato al Milano Pride, secondo quanto riferito da Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano, dal palco dell'Arco della Pace, dove alle 18 si è concluso il corteo, partito alle 16 da via Vittor Pisani. Lo slogan per l'edizione 2024 è "LiberƏ di essere" e, alla testa del corteo c'erano alcune cargo in bike in segno di sostenibilità ambientale.

Tra i big della politica, appunto, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, nei pressi del carro del partito. "Al G7 si è persa un'occasione", ha commentato parlando dei diritti Lgbt, "per colpa del governo italiano mancano le parole identità di genere e orientamento sessuale nella dichiarazione finale. Un passo indietro clamoroso". La segretaria del Pd ha anche sottolineato che, con il governo di centrodestra, l'Italia è scivolata alla 36esima posizione su 48 nella classifica sui diritti Lgbt: "Non possiamo accettarlo, vogliamo portare l'Italia nel futuro e pienamente in Europa. Vogliamo il matrimonio egualitario e non lasceremo decidere alla destra chi abbiamo il diritto di amare".

Elly Schlein ha poi affermato la necessità di una legge sul riconoscimento delle coppie omogenitoriali "per non lasciare i sindaci da soli" e una legge contro l'omobilesbotransfobia: "Continua a essercene bisogno davanti alle tante e troppe aggressioni e discriminazioni che queste persone vivono ogni giorno".