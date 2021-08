Giovane di 21 anni accoltellato in strada dopo una lite per una cassa bluetooth

Lite violenta nella notte tra sabato e domenica in viale Gian Galeazzo, a Milano, in zona Navigli. Erano le tre meno dieci. Tutto è iniziato con un litigio concitato fra tre giovani. Uno di questi è stato accoltellato. I sanitari del 118. arrivati sul posto con un'ambulanza ed un'automedica, gli hanno riscontrato una ferita penetrante al torace e lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

I medici lo hanno curato e poi dimesso con una prognosi di quindici giorni. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha raccolto la testimonianza della vittima, un peruviano di 21 anni risultato incensurato. Il giovane ha riferito che la lite era scoppiata a causa di un tentativo di furto, da parte dei due aggressori, di una cassa portatile bluetooth per l'ascolto della musica. La polizia sta indagando sull'episodio.