Tende in università, la Statale vuole smantellare il 'campeggio abusivo'

Una protesta incessante che, oggi, ha portato ad alcuni accordi. Dopo giorni di 'acampada' in Statale i Giovani palestinesi di Milano hanno ottenuto l'attenzione dall'università. Nella mattinata di lunedì 20 maggio, dopo l'ennesimo corteo svoltosi sabato 18 maggio, il collettivo che ha occupato gli spazi dell'ateneo ha fatto sapere: "Oggi una nostra delegazione incontrerà il rettorato, per portare avanti le nostre richieste", si legge in una nota. Poche ore dopo il verdetto: "La delegazione dell'Acampada ha oggi ottenuto i seguenti risultati".

Il collettivo e chi lo sostiene hanno ottenuto l'organizzazione di una riunione straordinaria del senato accademico, convocata per il 27 maggio, nella quale si discuterà "l'impegno per la verifica e la valutazione dell'accordo con la Reichman University, a fronte di criteri di valutazione che l'assemblea dell'acampada ha fatto istituire nello scorso senato accademico". La Statale, inoltre, provvederà a una dichiarazione di condanna delle azioni di Israele ai danni della popolazione palestinese nella striscia di Gaza. Infine, il rettore Elio Franzini si farà portavoce delle richieste dell'acampada alla Crui che si terrà il 23 maggio.

"Dopo sette mesi di genocidio la Statale intrattiene ancora un accordo con l'università Reichman che ha mandato i suoi studenti a combattere contro la popolazione palestinese. Nonostante le prove, i documenti forniti, più di 1.300 firme raccolte e più di 10 giorni di mobilitazione, Unimi non ha ancora rotto l'accordo. Per quanto ne sappiamo questi soldati potrebbero studiare alla Reichman (relativo a foto a corredo). Franzini è complice del massacro del popolo palestinese. Dobbiamo continuare la mobilitazione", questa la nota dei Giovani palestinesi diffusa in mattinata.