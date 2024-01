La figlia di Giovanna Pedretti a Lucarelli: "Grazie per aver massacrato mia mamma"

“Cerchi pure la sua prossima vittima”. È questa la frase scritta da Fiorina D’Alvino, la figlia di Giovanna Pedretti trovata morta nel Lambro domenica dopo essere diventata un volto noto sui social per una recensione data al suo ristorante. A pubblicare l’immagine della storia Instagram il Corriere della Sera, il profilo social di Fiorina è privato. La donna, infatti, avrebbe riportato alcune parole di Selvaggia Lucarelli commentando: “L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara ‘signora’ per aver massacrato per via mediatica la mia mamma”.

Stando alle prime indagini, sembrerebbe che Giovanna Pedretti si sia tolta la vita. Che il gesto drammatico sia collegato a quella che in tanti hanno definito “gogna mediatica” non è comprovato. Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima per accertare che si sia trattato di suicidio.

Pedretti, titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, aveva pubblicato qualche giorno fa una recensione al suo ristorante relativa alle lamentele sulla presenza di persone disabili e omosessuali in sala. Giovanna aveva risposto, invitando il cliente a non tornare più, per poi pubblicare il botta e risposta. Osannata sui social, come spesso capita in questi casi, alcuni hanno iniziato a dubitare della veridicità della storia. Primi fra tutti Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli che aveva anche contattato la donna per avere chiarimenti.

Selvaggia Lucarelli su Instagram

Su Instagram Lucarelli aveva scritto: “Una persona inventa una storia usando disabili e gay per avere quella popolarità sui social che ormai tutti vogliono. Lo fa confezionando un commento fatto male, molto ingenuo da un punto di vista tecnico. Era chiaramente falso al primo sguardo”. L’ex giornalista ha poi sottolineato: “I pregressi drammatici purtroppo ci sono, ma non è il momento di parlarne”.

Anche Michele Albiani, consigliere comunale del Pd di Milano, ha commentato la vicenda: “Rispetto alla morte di Giovanna Pedretti: se si dovesse trattare effettivamente di suicidio, mi auguro che vengano indagate almeno per istigazione quelli che le hanno scatenato contro gli hater. Peggio degli squali, come ha detto giustamente una precedente vittima”. Il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli non è tardato: “Lo invito a fare un esposto in procura per istigazione al suicidio. Altrimenti sono solo pensierini acchiappalike”.