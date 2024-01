Morte Giovanna Pedretti, si indaga per istigazione al suicidio

Un solo obiettivo: fare chiarezza. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio sulla morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta domenica nel fiume Lambro dopo essere finita al centro delle polemiche per la risposta a una recensione contro gay e disabili pubblicata sulla pagina Facebook del locale.

La donna, infatti, era diventata celebre in tutta Italia per aver replicato a un cliente che si era lamentato di aver cenato accanto a una coppia omosessuale e a un uomo in carrozzina. Lo screen con la recensione e la successiva risposta avevano fatto il giro d'Italia con la Pedretti che aveva raccolto consensi praticamente ovunque, prima che la veridicità del tutto venisse messa in discussione, con l'ipotesi che in realtà si trattasse di un fake.

Sabato, il giorno prima della morte, la ristoratrice, 59 anni, era anche stata sentita in caserma. L'incontro con i carabinieri era servito non per fare chiarezza sull'ipotetica recensione fake, ma per cercare di identificare il possibile autore della recensione stessa, potenzialmente perseguibile per istigazione all'odio razziale. Adesso in procura a Lodi c'è un nuovo fascicolo aperto per fare luce sulla morte della donna, che verosimilmente si è tolta la vita all'alba di domenica prima tagliandosi le vene in auto e poi gettandosi nel fiume.

La procura ha disposto sul corpo della vittima l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni a Pavia. Approfondimenti tecnici verranno svolti anche su telefono e computer in uso alla 59enne, mentre sono già stati sentiti familiari e conoscenti per comprendere cosa possa averla eventualmente spinta al gesto estremo. Nelle scorse ore la figlia della ristoratrice si è apertamente schierata contro la giornalista Selvaggia Lucarelli - la prima insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli a sollevare dubbi sull'autenticità della recensione - ringraziandola per "aver massacrato mia mamma".