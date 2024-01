Giovanna Pedretti: le ultime ore della ristoratrice e le ipotesi della recensione falsa

Prima la storia che ha fatto il giro del web sulla recensione negativa al ristorante “per colpa” di gay e disabili che avrebbero disturbato la cena e la risposta che ha fatto della titolare, Giovanna Pedretti, un esempio sui social per alcuni giorni. Poi l’ipotesi che quella stessa recensione potesse essere falsa, uno strumento di marketing secondo alcuni. Infine, il tragico epilogo di una vicenda in cui contorni sono ancora molto poco chiari. Giovanna Pedretti, 59 anni, proprietaria della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano è stata trovata senza vita nel fiume Lambro domenica mattina.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno preso in esame anche le telecamere di video sorveglianza nei pressi di casa Pedretti. Stando alle immagini, Giovanna si sarebbe allontanata dall’abitazione sopra la pizzeria a bordo della sua Fiat Panda all’alba di domenica mattina. Secondo i primi rilievi, la donna si sarebbe tolta la vita tagliandosi i polsi in macchina per poi finire nel fiume. Il procuratore di Lodi ha disposto il sequestro della Panda e l’autopsia sul corpo per accertarsi che si sia trattato effettivamente di suicidio ed escludere altre piste.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di chiarire se tra la vicenda della recensione e la morte di Giovanna Padretti ci sia stato effettivamente un collegamento. Intanto, è stata confermata l’assenza di un possibile biglietto d’addio lasciato dalla donna. Si attende anche l’esame sul telefono e sul computer della vittima che potrebbero far luce tanto sulla vita di Pedretti, quanto sulla questione recensione. L’ultima volta che la donna si sarebbe collegata su WhatsApp risulterebbe essere sabato mattina, intorno alle 9.30. Nel frattempo la pizzeria “Le Vignole” è rimasta chiusa. Sulla serranda un cartello “Non depositare fiori e oggetti”.

I dubbi sulla recensione

Tra i primi a sollevare dubbi sulla recensione che ha reso Giovanna famosa per una manciata di ore erano stati Selvaggia Lucarelli e lo chef, suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. In particolare, quest’ultimo aveva raccontato su Instagram di aver contattato la donna per avere chiarimenti, dopo essersi accorto che la recensione pubblicata da Pedretti sui social riportava delle incongruenze. Appena appresa la notizia della morte di Giovanna, Biagiarelli ha pubblicato una storia: “Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze”, cercando di respingere l’odio che si è riversato su di lui e sul suo tentativo di fare chiarezza. Intanto, Biagiarelli ospite fisso al programma di Antonella Clerici su Rai Uno “È sempre mezzogiorno”, non ha partecipato alla puntata di oggi, 15 gennaio. A spiegarlo la stessa conduttrice che ha parlato di coinvolgimento dello chef nel fatto di cronaca: “In questo momento ha deciso di stare a casa”.

Anche il Tg3 si era recato alla porta di Giovanna Pedretti per fare luce sulla questione recensione. Per questo, nelle scorse ore è giunta una nota del capogruppo Lega in Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, che ha annunciato un’interrogazione sul caso “per approfondire la vicenda della ristoratrice del lodigiano: la storia di un presunto post fake è stata trattata dal Tg3 come lo scandalo del secolo”, si legge. “Una redazione è libera di esercitare il diritto di cronaca, urge però una riflessione sul principio di proporzionalità. Non ci pare che l’interesse sociale fosse tale da giustificare l’accanimento mediatico verso i protagonisti”, spiega Bergesio.