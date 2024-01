Giovanna Pedretti (pizzeria Le Vignole) trovata morta

Il cadavere di Giovanna Pedretti, 59 anni, la titolare della pizzeria Le Vignole di via XX Settembre di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), è stato ritrovato sulla sponda del fiume Lambro. Sul posto oltre ai pompieri, per il recupero della salma, è arrivato anche il pm di turno della procura di Lodi mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. Al momento non viene formulata alcuna ipotesi sulla causa del decesso, anche se dai primi elementi sembrerebbe un gesto volontario. La donna non dava notizie di sè da parecchie ore.

La storia dello screen virale

In uno screen diventato virale, nei giorni scorsi era apparsa online una recensione negativa (tuttavia non verificata) al locale di un cliente che si lamentava perché era stato "messo a mangiare di fianco a dei gay" seppure "composti" e anche accanto a "un ragazzo in carrozzina". Giovanna, con cortesia e fermezza, gli aveva risposto di non tornare. La recensione (poi tolta dal cliente insoddisfatto) e la risposta sono state pubblicate sulla pagina Facebook del locale che da anni organizza l'iniziativa di “Pizza sospesa... per un sorriso” per le famiglie di ragazzi disabili, con le associazioni “Genitori amici dei disabili” e il gruppo “Il maggiolino”.

Nella recensione incriminata, il cliente aveva ammesso che "la pizza era eccellente e il dolce ottimo" ma si era lamentato dei vicini di tavolo: "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay - aveva scritto -, non mi sono accorto subito perchè sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio".

La risposta

"Egregio cliente - gli aveva risposto la titolare - apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione. Nonostante questo ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l'educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembrano una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole". "Ci tengo inoltre a sottolineare che non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso un ragazzo in carrozzina... Detto ciò, a fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto... credo che il nostro locale non faccia per lei - aveva concluso -. Non selezioniamo i nostri clienti in base all'orientamento sessuale e men che meno la disabilità. Le chiedo gentilmente di non tornare da noi a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati".

I dubbi di Biagarelli e le discussioni

Dopo l'esplosione del caso, con la notizia ripresa da giornali e tv, lo chef e conduttore Lorenzo Biagarelli e la compagna giornalista Selvaggia Lucarelli avevano espresso molti dubbi sulla veridicità del post, riflettendo sul font diverso dallo standard di Google e molto simile ad altri diventati virali tempo fa, ipotizzando fosse "un'operazione di marketing". Il fatto che la recensione non fosse visibile ("La titolare dice che è stata cancellata") aveva aumentato i dubbi sul fatto. Da qui erano nate infinite discussioni online mettendo la pizzeria Le Vignole al centro della scena mediatica.