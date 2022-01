L'ex olgettina che tentò di avere un milione "in sette giorni" da Berlusconi

Pretendeva un milione di euro da Silvio Berlusconi entro sette giorni, altrimenti "ognuno" si sarebbe assunto "la sua responsabilità". Protagonista, secondo una testimonianza resa al processo Ruby Ter, Giovanna Rigato, trevigiana, classe 1981, partecipante al Grande Fratello 6 (2006) e poi ad alcune cene di Arcore.

Sul banco dei testimoni, a raccontare l'episodio, l'ex coordinatore del servizio di vigilanza della villa di Arcore, Roberto Sileno. Secondo quanto ha riferito, nella primavera del 2017 la giovane si sarebbe presentata davanti a villa San Martino con un foglio in cui c'era scritto che, "entro sette giorni, il presidente avrebbe dovuto versarle un milione di euro su un conto in Inghilterra, altrimenti, disse lei, 'ognuno si assume la sua responsabilità'". Sileno ha aggiunto che, sul biglietto, c'era scritto che la ragazza aveva "urgenza di parlare col presidente" e che il pagamento doveva essere "spalmato su sette anni". Nel foglio vi sarebbero state scritte anche le scadenze delle rate e le coordinate bancarie.

"Le ragazze erano aggressive"

L'ex vigilante ha poi spiegato alla corte che, in quel periodo, molte ragazze chiedevano di essere ricevute, anche in modo aggressivo e insistente. Lui e gli altri membri del servizio di vigilanza rispondevano però che non ci si poteva semplicemente presentare ai cancelli della villa ma occorreva chiedere un appuntamento con la segreteria di Berlusconi. Rigato è anche imputata a Monza per tentata estorsione a Berlusconi.

In una passata intervista, Rigato sostenne di avere effettivamente chiesto un milione di euro a Berlusconi, ma senza ricattarlo: lo considerava un risarcimento visto che, dopo l'esplosione del caso Ruby, la sua carriera televisiva aveva subito uno stop. E, sul rapporto tra lei e il cavaliere, parlò di "amore platonico".