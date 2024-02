Ragazzina di getta nel fiume dopo violenza: poliziotti eroi premiati

Il 26 dicembre non esitarono a tuffarsi nelle gelide acque del Ticino, a Pavia, per salvare una ragazza di 15 anni che si era lanciata nel fiume, sconvolta dopo aver subito una violenza sessuale per mano di un ragazzo conosciuto sui social. Adesso Giovanni Bonvicino e Mattia Ciulla, i due agenti di polizia protagonisti del gesto che venne elogiato anche dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono stati premiati in Comune a Pavia.

"È l'ennesimo atto di coraggio delle forze dell'ordine, che ogni giorno sempre di più ci garantiscono sicurezza e tutela - ha commentato il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi -. Non dobbiamo mai dare per scontato ciò che fanno le forze dell'ordine: sono molto felice che sempre più persone attribuiscano i giusti meriti agli uomini e alle donne che ci proteggono e ci fanno sentire al sicuro".

Presenti alla cerimonia anche il prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, e il questore Nicola Falvella, oltre alla deputata pavese Paola Chiesa di Fratelli d'Italia.

"La città omaggia questo gesto eroico; al di là del ruolo va sottolineato il coraggio, la generosità e lo spirito di questi due giovani ragazzi", ha detto il prefetto. Il questore Falvella ha evidenziato il coraggio delle forze dell'ordine: "È bello vedere ragazzi così giovani e allo stesso così coraggiosi e preparati al servizio dello Stato. Il loro gesto di responsabilità e passione rimarrà".