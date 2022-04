Scompare nel nulla dopo una lite in famiglia, si cerca Giovanni Emmanuel

Non si hanno più sue notizie dal 5 aprile, quando dopo una lite in famiglia è uscito in auto e non è più tornato. Per trovare Giovanni Emmanuel Opomia la madre si è rivolta al programma specializzato in persone scomparse Chi l'ha visto? su Rai 3. "Facci sapere almeno che stai bene", l'appello in diretta della mamma di Giovanni Emmanuel.

L'uomo si è allontanato in circostanze definite "allarmanti", ovvero dopo un dissidio in famiglia. È uscito da casa, a Pieve Emanuele (Milano), a bordo della sua Fiat 500 e ha fatto perdere le sue tracce. Non aveva con sé la patente ma sì il cellulare. Sono tanti gli amici che in queste ore stanno condividente le sue foto sui social per chiedere a chiunque abbia notizie di contattare le forze dell'ordine o la famiglia.

"Buongiorno a tutti. Come saprete - scrive il compagno dell'uomo sui social - Emmanuel (Manu) è scomparso da circa tre giorni allontanandosi da Pieve Emanuele (Mi) con la sua 500 grigia, dopo due giorno di discussioni con me e la sua famiglia. Quando si è allontanato era nervoso e emotivamente agitato. Ha il telefono spento ed ha inibito ogni possibilità di rintracciarlo pur lasciando i social aperti. Non mi domandate altro, per favore, non posso rispondere a tutti".

"È stata fatta la denuncia ai carabinieri e lo stiamo cercando ovunque. Sono io, però, a chiedervi il favore di condividere questo post e di tenere gli occhi aperti, specialmente tra Milano e Pavia. Una particolare attenzione chiedo al nostro giro, quello gay, perché qualcuno potrebbe ospitarlo senza sapere di tutta questa situazione e un passaparola potrebbe essere molto importante, soprattutto considerando le varie app con localizzazione anche offline. Se doveste incontrarlo, ditegli di star tranquillo, che non si deve preoccupare e che lo stiamo tutti aspettando".