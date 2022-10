Giovanni, l'architetto morto precipitando sulle Alpi a 3mila metri

Il trasferimento a Milano per studiare, la laurea al Poli, il lavoro in uno studio. Tutto sparito in un istante. È Giovanni Gualdrini, 30enne originario di Bologna ma da tempo residente in città, la vittima del tragico incidente in montagna avvenuto domenica alla Torre Lavina di Valprato Soana, a un'altitudine di circa 3.050 metri, sulle Alpi Graie, nel Torinese.

L'allarme era stato dato in serata dai familiari che non lo avevano visto rientrare in casa dall'escursione. Intorno all'1,20 della notte era stato trovato il corpo, poi recuperato nella giornata di lunedì. Stando a quanto finora appreso, Gualdrini avrebbe perso la vita cadendo in un canalone.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Ronco Canavese, che dovrano appurare le cause del dramma. Architetto per lo studio Gino Guarnieri architects, il 30enne era un appassionato di montagna e alpinismo, come mostrano le tante foto delle sue scalate condivise sui social.