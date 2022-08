Giovanni, l'istruttore di volo morto nell'elicottero precipitato

È Giovanni Murari, istruttore di volo 60enne, la vittima dell'incidente aereo avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 agosto in Valtellina, ad Albosaggia. Poco dopo le 18 un elicottero, modello Robinson R22, è precipitato al suolo su un prato molto vicino alle case in via Piavanini.

A bordo del velivolo, un biposto nero, c'erano proprio Murari e un ragazzo di 17 anni. Salvo per il miracolo il minorenne, un turista in vacanza sul lago di Como che si trovava accanto all'istruttore, che era residente a Capriate, al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Milano. L'uomo purtroppo non ce l'ha fatta. Il personale medico e sanitario ha cercato a lungo di rianimare il pilota ma senza esito. Il giovane di 17 anni è stato invece trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico con ambulanze e due elicotteri, decollati rispettivamente da Sondrio e Bergamo, anche la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e raccogliere informazioni e testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nello schianto l'elicottero ha tranciato anche alcuni fili dell'alta tensione e dunque l'erogazione dell'elettricità è stata interrotta per sicurezza.

Sul posto, attirati dal forte boato dello schianto, molti residenti della zona che, sgomenti, hanno assistito alle operazioni di soccorso. A causare la caduta del velivolo forse una avaria del motore. Intanto è stata aperta una inchiesta della Procura di Sondrio per fare piena luce sul tragico incidente aereo costato la vita al pilota. A indagare sull'accaduto anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).