Giovanni, l'architetto morto schiantandosi contro un cannone sparaneve

Uno schianto tremendo, fatale. Che non gli ha lasciato scampo. È Giovanni Pieroni, 29 anni, originario di La Spezia, l'uomo morto il 7 gennaio in un drammatico incidente sugli sci avvenuto sulle piste dell'Aprica, in provincia di Sondrio. Il 29enne - architetto in uno studio d'ingegneria milanese, da anni residente sotto la Madonnina - si trovava in Valtellina per le vacanze dell'Epifania insieme ai genitori e un amico.

Affrontando una pista nera, quelle riservate agli sciatori più esperti, il giovane è finito contro un cannone sparaneve. Nel violento impatto ha riportato gravissime lesioni al torace a causa delle quali è deceduto poco dopo l’arrivo all'ospedale di Sondrio, dove era stato trasportato d'urgenza in elicottero.

Per la dinamica sulla morte del giovane la Procura di Sondrio ha disposto le necessarie indagini. Il cannone sparaneve posto a bordo pista e l'attrezzatura del giovane sono state poste sotto sequestro, così come la pista da sci, che si trova nel comprensorio della Magnolta.