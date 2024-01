È morto Giovanni Poletti: una vita dedicata a Niguarda tra politica, cooperative e libri

È morto venerdì 5 genanio a Milano Giovanni Poletti, molto noto soprattutto nel quartiere di Niguarda. Era stato presidente del consiglio di zona e attualmente dirigente del circolo del Partito democratico 'Rigoldi'. In passato aveva militato nel Pci seguendo l'evoluzione fino al Pd.

Tra gli altri impegni, Poletti era stato presidente della Cooperativa edificatrice di Niguarda, diventata poi Abitare Società Cooperativa. In anni recenti non aveva mai mancato di impegnarsi per il suo quartiere, che considerava piuttosto un 'paese' abitato da una 'comunità'. Aveva scritto anche alcuni libri, tra cui 'Dedicato a Niguarda' e 'L'olandese, il carabiniere e il convitato di pietra', quest'ultimo un romanzo sul tema dell'infiltrazione mafiosa nel Nord Italia.

"Ciao Giovanni, hai vissuto combattendo e non ti sei mai fermato di fronte alle difficoltà. Le hai affrontate con coraggio senza mai trascurare la tua famiglia, il tuo partito e la tua cooperativa", lo ricorda Franco Mirabelli, vice presidente del Pd al Senato.