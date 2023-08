Com'è morto Giovanni Sala, l'uomo bloccato dai vigilantes mentre cercava di entrare nella sede Sky

Due obiettivi, strettamente collegati tra loro. Primo: capire com'è morto Giovanni Sala. Secondo: capire cosa hanno fatto i due vigilantes ora indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo proprio per la sua morte. Continua il lavoro di investigatori e inquirenti per ricostruire con esattezza i minuti che nella notte tra sabato e domenica hanno portato al decesso del 34enne palermitano Giovanni Sala, che ha perso la vita mentre due guardie giurate, di 46 e 64 anni, cercavano di fermarlo perché pare volesse entrare nella sede Sky di via Rusolo, a Rogoredo.

Attraverso le analisi di tutte le telecamere della zona e con la raccolta di testimonianze, i poliziotti della squadra mobile, a cui è delegata l'indagine, dovranno verificare se e in che modo l'uomo abbia tentato di entrare nella sede di Sky, circostanza questa riferita dai due vigilantes. E si dovrà valutare pure se il loro intervento di contenimento abbia o meno violato regole di prudenza per casi del genere, che comunque non prevedono un protocollo.

Gli accertamenti serviranno per chiarire le cause della morte e anche l'eventuale correlazione con l'azione delle guardie. A fermare Sala, stando a quanto appreso, sarebbe stato il 46enne, che lo avrebbe tenuto fermo con un ginocchio sulla schiena. Sono stati gli stessi vigilantes, proprio in quegli attimi, ad allertare i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Nel momento dell'intervento della security il 34enne era vicino a delle strisce pedonali della strada davanti alla sede di Sky, motivo per cui bisognerà accertare cosa avesse fatto prima, quando pare abbia tentato per due volte di entrare.

Al momento, dai primi esiti medico legali, risulta che il 34enne, residente nel Varesotto, avesse assunto cocaina e cannabis. Le indagini hanno anche permesso di verificare che frequentava il vicino boschetto della droga di Rogoredo. Le guardie riceveranno tra lunedì e martedì gli atti con la fissazione dell'autopsia e potranno, attraverso i loro legali, nominare dei consulenti. Se dagli esami autoptici dovesse emergere che la morte è avvenuta per asfissia si dovrebbe poi valutare anche in che condizioni fisiche fosse il 34enne e quanto abbia influito l'assunzione di droga. L'autopsia è fissata per venerdì.