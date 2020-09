L'ex assessore Massari a giudizio immediato per l'accusa di stupro

Andrà a giudizio immediato Paolo Massari, l'ex assessore comunale e giornalista Mediaset (sospeso) accusato di violenza sessuale nei confronti di una conoscente.

L'ipotesi di processo abbreviato

Assessore all'Ambiente con la giunta Moratti, Massari si trova in carcere dallo scorso 13 giugno quando era stato arrestato dalla polizia di stato dopo che un'amica imprenditrice, nonché sua ex compagna di scuola, ha denunciato di essere stata violentata.

Ad accogliere la richiesta del pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo e del procuratore aggiunto Letizia Mannella è stato il giudice per le indagini preliminari Lidia Castellucci. Il dibattimento fissato senza celebrare l'udienza preliminare si aprirà il prossimo 10 novembre davanti alla nona sezione penale del tribunale, presieduta da Mariolina Panasiti.

Gli avvocati di Massari, che hanno depositato atti di indagini difensive, stanno vagliando la possibilità di un rito abbreviato (per presentare l'istanza hanno tempo fino a metà settembre), che prevede lo svolgimento del processo a porte chiuse, evitando quindi la pubblicità del procedimento, e consentendo un terzo di sconto sulla pena.

Secondo la procura Massari, tuttora in carcere, avrebbe stuprato la conoscente nel garage del palazzo dove vive e dal quale si accede al suo loft. Dopo l'aggressione la donna era scappata semi-nuda per poi essere aiutata da due passanti che hanno allertato il 118. Una decina di altre donne hanno raccontato al pm di essere state vittime di molestie da parte del giornalista Mediaset, ora sospeso in via cautelare dall'azienda e dall'albo professionale, ma a differenza dell'amica non hanno sporto querela.