Malore dopo l'allenamento in palestra, muore a 27 anni

Giulia Gazzani è morta a soli 27 anni per un malore improvviso. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore nella sua abitazione a Castelbelforte (Mantova). La giovane, secondo quanto è stato riportato, si era appena allenata in palestra quando è tornata a casa non sentendosi bene. Ha perso conoscenza ed è deceduta. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorritori di Areu 118 e i carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione.

Giulia era figlia di Massimiliano Gazzani, sindaco del paese e vicepresidente della provincia di Mantova. La notizia ha destato dolore e choc in tutta la comunità. E' probabile che venga richiesta l'autopsia per capire le cause del decesso in una persona così giovane. La bacheca Fb del primo cittadino è stata inondata di messaggi d'affetto e cordoglio.