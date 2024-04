Parcheggio negato a Giulia Lamarca: "Se sei disabile stai a casa"

"Rho Fiera Milano, cercavo parcheggio da un bel po’ come tutti, con la differenza che cercavo un parcheggio disabili avendo il tagliandino". Esordisce così il racconto di Giulia Lamarca, la content creator che con uno sfogo su Instagram ha spiegato al popolo dei social cosa le è accaduto in occasione del Salone del Mobile. "Per un’ora e mezza a ogni parcheggio incontrato chiedevamo se ci fossero posti disabili disponibili", scrive l'influencer che avrebbe ricevuto come risposta "I parcheggi sono pieni, chiedi al prossimo". Ma dalla strada i posti per disabili liberi si vedevano.

Il lungo messaggio postato nelle scorse ore è a corredo di un video: "Hai una disabilità, dovevi stare a casa", le dice un parcheggiatore che condisce quello che è già un insulto con "è tre ore che mi rompi i co****ni". Nella descrizione al video la giovane spiega: "Quella che avete visto è solo una parte della reazione e discriminazione subita dall’addetto davanti al parcheggio che non solo non ha voluto farci entrare ma ci ha aggrediti verbalmente", scrive sottolineando di non aver filmato volutamente il volto del parcheggiatore per non scagliarsi conro il singolo, ma "cercare di far riflettere sull’accaduto e portare alla luce un problema reale e attuale". Nel video si sente la donna ribadire più volte il suo diritto e chiedere "Ma perché non posso parcheggiare?". La risposta: "Perché è chiuso".

Poi, nei commenti, Giulia continua il racconto. "Ho chiamato i carabinieri, Andrea (il compagno, ndr) è andato a parlare e chiamare i poliziotti più vicini. Ci hanno detto che l’unica cosa da fare era andare a fare denuncia. Io ero lì per lavoro e dovevo riuscire a entrare quindi quel giorno non riuscivo ad andare. In più ho contattato alcune persone referenti di parcheggi e ufficio stampa fiera". Con nulla in mano, alla content creator non è restato altro che pubblicare il video. "Ho pensato a lungo se pubblicare il video o no, credo 5 giorni. Ammetto che non amo che ci si ricordi il mio nome per le discriminazioni ricevute. Ma credo anche che rimanere in silenzio e far finta di nulla non sia educativo per nessuno. Chiedo scusa se anche io ho alzato la voce", conclude Giulia Lamarca.