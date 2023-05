Inganna il parroco fingendo di avere fame e poi ruba tutta la cassetta delle offerte

È entrata nella chiesa di Santo Stefano Protomartire di Giussano con un atteggiamento provato e uno sguardo deluso. Il parroco, quando ha visto la donna in quello stato di tristezza e rassegnazione l'ha accolta e ascoltata. La 56enne, residente a Giussano ha raccontato di essere appena stata al centro Caritas per chiedere degli aiuti ma che non le era stato dato nulla. Le servivano soldi per comprare urgentemente delle medicine. Il prete ha quindi accolto la donna in casa spiegandole che avrebbe potuto darle solo generi alimentari, offerta che la signora ha prontamente accettato. E così, mentre il prelato andava a fare la spesa per acquistarle del cibo, lei è uscita ed è rimasta a aspettarlo fuori dalla chiesa.

Il piano per rubare la cassetta delle offerte

Il parroco, originario di Cantù, è tornato con due buste piene di generi alimentari, lei lo ha ringraziato e, senza dilungarsi in ulteriori chiacchiere, si è allontanata. Immediatamente dopo però il prelato, forse insospettito dalla situazione e in particolare riflettendo sul diniego di aiuto opposto dalla Caritas, è entrato in chiesa e subito si è accorto che mancava la cassetta delle offerte in metallo. È andato quindi a sporgere denuncia ai carabinieri di Giussano. I militari, dopo aver visionato le telecamere di video sorveglianza hanno identificato la donna. Si tratta di una 56enne incensurata di origini calabresi ma da tempo residente a Giussano che quel giorno, lo scorso 28 aprile intorno alle 15.30, prima di bussare alla porta della parrocchia, era entrata di nascosto in chiesa e aveva tentato di scassinare la bussola delle offerte che, anche se all’interno poteva contenere poche decine di euro, ha un valore materiale di 1.200 euro. Poi, visto che non era riuscita ad aprirla, ha avvicinato la cassetta all’uscita della chiesa e, in un secondo momento, dopo aver parcheggiato la sua auto vicina, è tornata, ha prelevato la cassetta, l’ha caricata nel bagagliaio e si è allontanata.

Una volta identificata, la 56enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Monza per furto aggravato. Nel corso della perquisizione effettuata nella casa della donna è stata anche ritrovata la bussola in metallo che nel frattempo era stata forzata e svuotata delle offerte.