Attivisti chiedono la giustizia riparativa per aver imbrattato il Dito, Sala: "Ci può stare"

Non un via libera deciso, ma una sostanziale approvazione. È il giudizio del sindaco Sala sulla richiesta di giustizia ripartiva chiesta dagli attivisti di Ultima Generazione che sono imputati per aver imbrattato la statua Love (il dito, ndr) di Cattelan.

La richiesta di Ultima Generazione "ci può stare, ci possiamo ragionare, si parla di giustizia riparativa anche a proposito delle indagini della Procura, in alcuni casi è più facile, in altri no, in questo caso ci può stare”, ha detto il sindaco rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'appuntamento Milano Smart.

I ragazzi, più nel dettaglio, hanno proposto di incontrare i ragazzi delle scuole della città organizzando laboratori e momenti di divulgazione affrontando la questione ambientale. Allo stesso evento, poco prima, il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Fratin alla stessa domanda aveva replicato che "le scuole non devono essere luogo di propaganda e servono persone competenti". Commentando l'affermazione il sindaco ha spiegato di "comprendere la dichiarazione del ministro", ma che la societa' "non e' sempre come la vogliamo noi". Sui giovani "non bisogna essere clementi tanto per, bisogna ricordarsi come eravamo noi quando eravamo giovani", ha concluso.