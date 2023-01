"Clienti troppo ubriachi e risse violente": chiuso il Glamour Café

"Troppi ubriachi, schiamazzi, risse violente e musica ad alto volume". Con queste motivazioni il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha chiuso il Glamour Caffè di via Stamira D’Ancona, 28.

Gli agenti di Villa San Giovanni sabato sera hanno notificato al titolare la sospensione della licenza per 15 giorni. La decisione di chiudere il bar è maturata dopo che lo scorso novembre la polizia era dovuta intervenire per sedare una lite scoppiata per strada, vicino al locale. In questa occasione un uomo trovato riverso in strada con volto coperto di sangue era stato soccorso.

Sempre a novembre, inoltre, gli agenti erano più volte intervenuti nel locale, frequentato da diversi pregiudicati, dopo che i residenti nella zona avevano segnalato schiamazzi, musica ad alto volume, abuso di alcol da parte dei clienti e frequenti risse violente, nelle quali venivano usati come armi vetri rotti, pietre e altri oggetti. Lo stesso bar, che all'epoca aveva un altro nome, era stata già chiuso per motivi analoghi nel 2013.