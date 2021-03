La cantina che aggiunge glicerina nel vino: blitz dei carabinieri a "Terre d'Oltrepo"

Ispezione dei carabinieri forestali di Pavia, martedì mattina, presso le quattro strutture della cantina vinicola Terre d'Oltrepo a Broni, Stradella, Santa Maria della Versa e Casteggio. I militari, insieme ai colleghi della compagnia di Stradella e agli ispettori dell'Icqrf (tutela della qualità e repressione frodi), coadiuvati da un mezzo del secondo nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio, hanno perquisito le sedi.

Tutto è partito dall'esposto di un'azienda della grande distribuzione in seguito ai risultati di un'analisi di rito su un campione di vini, che aveva evideniato la presenza di diglicerina ciclica, una sostanza adulterante derivata da due molecole di glicerina legate tra loro in modo diverso dal normale. Quel vino è stato ritirato dalla filiera di vendita e ne è seguito un esposto ai sensi della legge.

In procura, a Pavia, è stata aperta un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Paolo Pietro Mazza, che ha iscritto sei imprenditori e professionisti dell'Oltrepo pavese nel registro degli indagati e ha disposto le perquisizioni, finalizzate a cercare eventuale vino dello stesso lotto analizzato e accertare l'eventuale presenza di diglicerina con prelievi e campionamenti che verranno analizzati in laboratorio.

Terre d'Oltrepo è una delle cantine più famose d'Italia. Nata nel 2008 dalla fusione delle cantine di Casteggio e Broni, è la più grande cantina cooperativistica della Lombardia con quasi 700 soci e quasi quattro milioni di bottiglie prodotte, in un territorio (quello dell'Oltrepo pavese) che conta qualcosa come 1.700 aziende agricole e 13.500 ettari coltivati a vite, prodotto simbolico per questa zona della Lombardia. Terre d'Oltrepo vanta anche un punto vendita a Milano, in via Friuli, all'interno del Mercato Coperto di Porta Romana gestito da Campagna Amica di Coldiretti.