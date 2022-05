Gomme bucate alle auto in sosta vietata: l'episodio che fa discutere

Tanti commenti. C'è chi condanna il gesto e chi, in qualche maniera, lo giustifica. Fa discutere sul gruppo Facebook dedicato al Municipio 9 di Milano, la fotografia postata da una cittadina per denunciare di aver trovato una gomma dell'auto bucata da qualcuno durante la notte tra giovedì e venerdì. Il fatto è avvenuto in via Bartolomeo Sestini, zona Affori.

L'immagine è molto chiara. Ci sono due vetture in sosta: metà sulla carreggiata e metà oltre la linea continua che delimita il passaggio pedonale (nel tratto in questione non c'è il marciapiede). Entrambe, una Fiat Punto e una Volkswagen Polo, hanno un pneumatico a terra.

C'è chi sottolinea come le auto ostruivano il passaggio dei pedoni, c'è chi chiede una maggiore presenza della polizia locale, c'è chi esprime solidarietà per gli automobilisti coinvolti, o chi condanna il bolla il gesto vandalico come un atto di 'giustizia fai da te', e chi lo condanna e chi lo giustifica. Insomma, la questione sembra dividere i cittadini e il loro giudizio: atto vandalico o giusta ribellione di un pedone?