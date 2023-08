Il Comune a caccia dei vandali del graffito sulla Galleria

Prima, la ripulitura immediata (o quasi) del graffito sulla Galleria Vittorio Emanuele. "Alla milanese", ha detto il sindaco Giuseppe Sala riferendosi allo spirito operoso cittadino. Ma ora impegno massimo del Comune di Milano per individuare i tre responsabili. Lo ha assicurato Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano, a margine del ricordo dell'eccidio di piazzale Loreto. "L'impegno maggiore, in questo momento, lo dobbiamo mettere nell'individuare gli autori di questa azione, anche per dare un messaggio a quelli che volessero riprovarci", ha commentato.

"Chi conosce la Galleria - ha detto ancora - sa meglio di me che ci sono moltissimi accessi. Basti pensare alle attività commerciali presenti. Rafforzeremo quello che ci sarà da rafforzare (i controlli, n.d.r.), ma evidentemente si tratta di un'azione abbastanza straordinaria". E poi ha chiarito che trovare i colpevoli del raid non sarà semplice, perché hanno agito a volto coperto, per cui, anche se inquadrati da qualche telecamera di sorveglianza, potrebbero non essere facilmente riconoscibili.

"Non era forma d'arte"

Infine una netta distinzione tra i graffiti come forma d'arte e la tag dipinta a suon di bombolette spray sul frontone della Galleria. "Abbiamo lavorato - ha detto Scavuzzo - per ridare dignità (ai murales, n.d.r.) e fare in modo che chi decide di farlo lo faccia come arte e non come atto di vandalismo. Quello della Galleria è vandalismo senza nessuna forma d'arte, e nessun artista violerebbe mai l'arte di qualcun altro".

Gli investigatori della polizia locale stanno esaminando le telecamere dei locali e dei negozi, ma anche delle telecamere pubbliche della zona. La scritta è molto simile a un'altra apparsa vicino alla stazione di Tolosa, in Francia: per questo motivo non si esclude la 'pista francese', anche se è troppo presto per trarre conclusioni.