Maltempo: 46 grandinate in un giorno, danni per miliardi di euro all'agricoltura

L'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia nei giorni scorsi ha provocato danni che Coldiretti definisce "incalcolabili" e comunque di svariati miliardi di euro, quasi certamente superiori ai 6 miliardi stimati nel 2022. L'associazione degli imprenditori agricoli ha contato 46 violente grandinate ("con palle di ghiaccio") tra Lombardia ed Emilia Romagna in un solo giorno. Alessandro Rota, di Coldiretti Lombardia, annuncia di essere già al lavoro per chiedere lo stato di calamità naturale.

"In Lombardia, nella provincia di Milano - dichiara Coldiretti in una nota - i chicchi di ghiaccio, uniti a vortici di forte vento, hanno distrutto le coltivazioni in campo, dal mais pronto per essere raccolto, alla soia". La 'tempesta di ghiaccio' non ha soltanto danneggiato le coltivazioni ma anche i mezzi agricoli e i tetti delle strutture: stalle e cascine in primis. Senza dimenticare i pascoli di montagna.

Perché la grandine "fa male" alle coltivazioni

La grandine è particolarmente temuta dagli agricoltori perché provoca danni irreversibili alle coltivazioni in campo: i chicchi fanno cadere i frutti o li danneggiano a tal punto da impedirne la crescita. Oppure li deformano fino a farli diventare inutilizzabili nel commercio. Secondo Coldiretti, poi, negli ultimi anni le grandinate si ripetono con sempre maggior frequenza e i chicchi stessi crescono in dimensione: "Negli ultimi anni cadono veri e propri blocchi di ghiaccio, anche più grandi di una palla da tennis".