Le città 'distrutte' dalla grandine: macchine spaccate, danni e auto bloccate nei sottopassi

L'ultimo colpo di coda del maltemmpo. Venerdì sera quasi tragico per Melzo e altre città dell'hinterland milanese, che - dopo una giornata già complicata - si sono trovate a fare i conti con una nuova violentissima perturbazione che si è abbattuta sulle città.

Tra il tardo pomeriggio e la sera, fino alle 23 circa, una incessante grandinata ha interessato Melzo, con macchine distrutte, danni alle case e strade trasformate in fiumi di ghiaccio. In via Roma, un'auto con una ragazza a bordo è rimasta bloccata nel sottopasso allagato, ma fortunatamente la giovane è stata tirata fuori dall'abitacolo da alcuni testimoni.

Danni segnalati anche a Rescaldina - dove i chicchi di grandine hanno mandato in frantumi i parabrezza delle vetture - e a Cernusco, con gli alberi sradicati dalla pioggia e dal vento.

Già in mattinata il maltempo aveva fatto danni in tutto l'hinterland nord e nord est di Milano, con una tromba d'aria che aveva abbattuto alberi e scoperchiato case e i temporali che avevano causato danni un po' ovunque, tanto che i vigili del fuoco sabato mattina hanno ancora degli interventi in coda da completare dopo 24 ore di straordinari.

La Lombardia, aveva fatto sapere in serata il Pirellone, è infatti pronta a chiedere lo stato di calamità al governo. "Nelle prossime ore - aveva spiegato l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi - inizierà da parte delle strutture periferiche regionali la ricognizione dei danni, che ci porterà poi a chiedere al governo lo stato di calamità e la deroga al decreto legislativo 102, per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccolti devastati in un periodo cruciale dell'attività nei campi".