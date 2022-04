Maxi grandinata e temporale nel Milanese, è arrivato il "mini inverno"

Le previsioni lo avevano detto: verso il weekend sarebbe arrivata una perturbazione anche nel Milanese. E così è stato. Nel pomeriggio di venerdì, come in altre zone del nord Italia, anche nel nostro territorio è arrivato il temporale. Un 'mini inverno' alimentato da fredde correnti artiche che ha portato anche alcune nevicate in collina, per esempio in Piemonte e sull'appennino.

Il temporale di venerdì, con grandine, è l'anticipazione di quanto dovrebbe accadere sabato, la giornata del weekend maggiormente perturbata, con neve sotto i 700 metri nel nord-ovest e schiarite a partire dalla serata, mentre domenica la situazione dovrebbe migliorare, pur ancora con piogge a nord-ovest.