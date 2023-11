Grave incidente sul lavoro al Merlata Bloom Milano: uomo in pericolo di vita

Cade da una scala mentre cambia una lampadina e sbatte la testa. Viene trasportato in ospedale in codice giallo. Ma una volta al pronto soccorso ha un'emorragia cerebrale e le sue condizioni si aggravano. Lotta tra la vita e la morte un uomo di 59 anni che nella mattinata di domenica ha avuto un infortunio sul lavoro all'interno del Merlata Bloom di Milano. L'incidente si è verificato alle 9.30 in quella che è ufficialmente la prima domenica di apertura del nuovo centro commerciale milanese.

Sul posto, in via Gottlieb Wilhelm Daimler, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo l'arrivo dei soccorritori, il ferito era stato trasferito al Policlinico in codice giallo, perché era sveglio e cosciente. Ma una volta in ospedale - come confermato dalla questura a MilanoToday - le condizioni del 59enne sono precipitate. Tanto da essere in pericolo di vita. Sulla dinamica della caduta e sull'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza in materia di lavoro indaga la polizia, arrivata al centro commerciale con una volante.

Il precedente incidente sul lavoro

Si tratta del secondo incidente sul lavoro in pochi giorni per il nuovo mall milanese. Anche il 14 novembre, il giorno prima dell'inaugurazione, un altro dipendente era rimasto ferito dopo essere precipitato da una scala. Verso le 8.30, un 30enne egiziano era stato soccorso dal 118. Il manovale era stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galeazzi. Nella caduta avrebbe riportato una frattura alla gamba destra. Ai carabinieri erano stati affidati i rilievi per ricostruire le cause dell'infortunio.

L'operaio, aveva poi fatto sapere Merlata mall in una nota, è "assunto a tempo indeterminato" e la sua "presenza in cantiere era regolarmente notificata". La caduta "è avvenuta nel momento in cui il lavoratore stava scendendo gli ultimi gradini di una scala a norma", si legge ancora nel comunicato. "Da sempre la sicurezza in cantiere è al centro dell'attenzione di Merlata Mall Spa e le lavorazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste da legge. Un cantiere - hanno voluto rimarcare dall'azienda - che ha visto impegnate una media di 600, 700 persone al giorno, fino a punte di oltre 3.000 nella fase attuale di allestimento dei negozi".