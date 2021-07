Gravissimo documentarista del National Geographic: stava girando servizio sugli stambecchi

L'uomo, 35 anni, è in fin di vita

Stava girando un documentario, e ora lotta per la vita. Un documentarista del National Geographic, 35enne britannico, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo essere precipitato per circa 150 metri nella zona tra la diga di Valmorta e la diga del Barbellino a Valbondione (Bergamo).

Il documentarista, che si muoveva con una troupe del noto canale televisivo e dell'omonima rivista, era specializzato nell'uso di droni e stava realizzando un servizio sugli stambecchi che vivono nella zona della diga del Barbellino. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 17: il Soccorso alpino di Clusone, la Croce rossa e l'elisoccorso da Bergamo hanno raggiunto la zona vicino al rifugio Curò per i soccorsi. L'uomo è stato recuperato e trasportato intorno alle 18 a Bergamo in codice rosso: le sue condizioni sarebbero molto gravi. (ANSA).