Il noto ristoratore in coma dopo essere stato travolto da un camion

E' Giovanni Brancaleon, un noto ristoratore di Pioltello Limite, l'uomo travolto martedì da un camion in via Siracusa a Seggiano (frazione di Pioltello, hinterland est di Milano). L'uomo, 75 anni, è ricoverato in coma presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Tutto è accaduto poco dopo le 18, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente non è del chiara ma sembra che l'uomo stesse attraversando la strada quando è stato urtato dal mezzo pesante che era in retromarcia. Il camionista non si è accorto di nulla perché in quel momento Brancaleon era probabilmente nell'angolo cieco.

Le condizioni dell'anziano sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 75enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico.

Le sue condizioni restano delicate. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno verificato che il camionista non aveva assunto droghe o alcol.