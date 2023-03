Il bandito Graziano Mesina deve restare in carcere a Opera

Niente domiciliari per Graziano Mesina, notissimo bandito sardo originario di Orgosolo (Nuoro), detenuto a Opera (Milano). I giudici di sorveglianza, con due diversi interventi, hanno stabilito che all'uomo, oggi 80enne, non si può concedere il differimento di pena con detenzione domiciliare. Qualche settimana fa, il Tribunale di sorveglianza di Milano lo aveva motivato col fatto che Mesina rifiuta accertamenti diagnostici e cure, pertanto non è possibile stabilire una diagnosi certa sulle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi è stata la volta del Tribunale di sorveglianza di Sassari, perché il medico legale incaricato di perizia ha stabilito che le condizioni di Mesina sono compatibili con il carcere di Opera.

"Grazianeddu", come è soprannominato, era stato trasferito a Opera a luglio del 2022. Prima era rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros (Nuoro). Per quasi un anno e mezzo (da luglio 2020 alla cattura a dicembre 2021) era stato latitante: doveva scontare 30 anni (poi 24, con un ricalcolo) di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.