Grigliata abusiva nei box abbandonati. Tre denunciati

Tre persone sono state denunciate per avere organizzato una grigliata abusiva a Rozzano. E' successo domenica 10 aprile in via Guido Rossa.

Alcuni residenti nella strada hanno chiamato la polizia locale per segnalare fumo proveniente da alcuni box in dususo. E' intervenuta sul posto una pattuglia della polizia locale, sorprendendo in flagranza tre uomini intenti a fare un barbecue. I tre - stranieri senza permesso di soggiorno in Italia - sono stati denunciati per violazione della legge sull'immigrazione e invasione di terreno comunale.