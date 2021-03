Ricercato in tutta Europa tradito dai controlli covid: preso durante la grigliata abusiva

In manette un 40enne, colpito da un mandato d'arresto delle autorità spagnole per frode

Fatale fu la grigliata. Un uomo di 40 anni, cittadino italiano, è stato arrestato all'alba di lunedì dalla polizia in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità spagnole con l'accusa di frode.

Per lui le manette sono scattate alle 4 del mattino, quando gli agenti si sono presentati in un appartamento via Tucidide, all'Ortica, dopo che un vicino aveva segnalato rumori e schiamazzi attraverso l'app YouPol.

Al loro arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato il proprietario dell'abitazione - un 51enne - insieme ad altre cinque persone, tra cui proprio il 40enne, che hanno spiegato di essersi riuniti per una grigliata. Identificando i presenti per poi multarli per il mancato rispetto delle norme anti covid, che vietano feste e cene in casa, gli agenti hanno scoperto che sulla testa dell'uomo pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso a luglio del 2020.

A quel punto, per il 40enne - che in Italia ha precedenti per reati contro la persona - si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, in attesa delle decisioni delle autorità iberiche.