La festa di compleanno con grigliata in appartamento a Cologno (Milano)

I divieti imposti in zona rossa non hanno impedito a una famiglia di festeggiare un compleanno 'in grande' invitando altri ospiti per una festa con tanto di grigliata in casa. A interrompere i festeggiamenti però sono stati i carabinieri. L'accaduto sabato pomeriggio a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano.

Dopo la segnalazione di un inquilino, i militari sono intervenuti in uno stabile di viale Lombardia dove hanno trovato sei persone - tre italiani, due peruviani e un romeno - intenti a festeggiare il compleanno della moglie del proprietario con una grigliata all'interno dell'appartamento.

Dopo l'identificazione, tutti i partecipanti sono stati sanzionati dai carabinieri di Cologno per la violazione delle norme anti covid che vietano gli assembramenti.