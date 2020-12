Incidente sul lavoro a Milano, cassone di una gru precipita e travolge due operai: gravi

Due operai feriti in modo molto serio e un altro coinvolto in modo più lieve. Questo il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di via Cola Montano, zona Isola, nella mattinata di venerdì 18 dicembre. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito, il cassone autoribaltante di una gru (la parte in ferro che fa da contenitore per i carichi) è precipitata da un'altezza di circa 15 metri travolgendo due operai e poi urtando, di rimbalzo, un terzo lavoratore, che si trovava all'interno di un gabbiotto.

A causa degli importanti traumi riportati nell'impatto un ragazzo di 25 anni e un uomo di 38 sono stati trasportati all'ospedale Niguarda di Milano; mentre il terzo operaio, un 56enne, all'Humanitas di Rozzano. Tutti sono stati soccorsi in codice giallo e non dovrebbero essere in pericolo di vita: al momento dell'arrivo dei soccorritori di Areu erano coscienti.

I vigili del fuoco, dopo aver verificato che la gru non era pericolante, come invece si temeva, hanno transennato l'area. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidati ad Ats. Ad intervenire sul posto anche la polizia di Stato.