Scesi dalla gru gli operai che non ricevono lo stipendio da aprile

E' finita senza che nessuno si facesse male. Gli operai del cantiere edile di Cusano Milanino sono scesi dalla gru alta cinquanta metri dov'erano saliti, per protesta, nella mattinata di mercoledì 30 giugno lamentando di non ricevere alcuni stipendi pregressi, da aprile in poi.

Sul posto si sono recati rappresentanti sindacali di Fillea-Cgil, chiamati appositamente dagli stessi operai, che hanno dato il loro contributo alla trattativa con i responsabili di cantiere e dell'azienda subappaltante dalla quale dipendono direttamente. Fillea-Cgil rende noto che i lavoratori hanno ottenuto un anticipo sulle somme dovute e un incontro in prefettura. Da quello che è stato comunicato, l'origine del mancato pagamento degli stipendi risiederebbe nella ditta che ha in gestione il cantiere, che non avrebbe versato all'azienda di subappalto le somme dovute.

"I lavoratori stanno bene - fa sapere Fillea-Cgil - benché ci siano stati momenti di forte tensione. Saremo al fianco dei lavoratori durate l'iter per il recupero della rimanenza dovuta".