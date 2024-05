"Qui non potete fumare": guardia del McDonald's accoltellata fuori dal ristorante

Il richiamo, le minacce e i fendenti. Una guardia giurata del McDonald's di via Farini, un 26enne cittadino egiziano, è stata accoltellata mercoledì sera a Milano dopo aver avuto una discussione con quattro uomini fuori dal ristorante.

La violenza è esplosa poco dopo le 22, quando il vigilante avrebbe chiesto ad alcuni componenti del gruppo di non sostare davanti all'ingresso e soprattutto di non fumare lì. A quel punto uno di loro si sarebbe scagliato contro il 26enne, colpendolo con tre coltellate, tutte alla gamba sinistra. Terminato il raid, l'aggressore e gli altri tre sono saliti a bordo di una macchina - pare fosse una Audi station wagon - e si sono allontanati.

La guardia è stata invece soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli: fortunatamente i fendenti hanno provocato al 26enne solo ferite superficiali e non è in gravi condizioni. Lui stesso parlando con i carabinieri intervenuti sul posto ha descritto come gli aggressori come verosimilmente uomini dell'Est Europa.