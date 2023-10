Guasto a un treno, ritardi fino a 180 minuti sull'alta velocità: passeggeri anche in taxi

Rallentamenti e ritardi sulla linea dell'alta velocità, giovedì sera, a causa di un treno guasto. Secondo quanto viene riferito da Trenitalia, un treno ha avuto un inconveniente tecnico nei pressi di Firenze Castello, e questo ha provocato rallentamenti a catena a partire più o meno dalle otto di sera. Il treno interessato dall'inconveniente è stato il Fr 9588 Reggio Calabria-Torino, che ha raggiunto un ritardo di 122 minuti.

180 i minuti accumulati invece dal convoglio Napoli-Bergamo (Fr 9652), che aveva subìto anche un ritardo di circa 75 minuti per circolazione rallentata in precedenza, tra Napoli e Roma. Alcuni treni ad alta velocità sono stati instradati sulla 'linea convenzionale' tra Firenze e Bologna, con una sessantina di minuti di percorrenza in più rispetto al previsto.

Verso le dieci la circolazione è stata "in graduale ripresa", con intensificazione dell'assistenza ai clienti a Firenze, Bologna e Milano. Trenitalia spiegava, in tarda serata, che alcuni passeggeri erano stati riposizionati sia su altri treni sia attivando un servizio di taxi.