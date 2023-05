Guasto alla linea verde della metro: treni a rallentatore

Caos lunedì mattina in metropolitana a Milano, sulla linea verde (M2). "I treni sono rallentati tra Cascina Gobba e Loreto per un problema agli impianti che stiamo risolvendo", ha scritto Atm sul proprio sito, scusandosi con i passeggeri per le attese e i tempi di percorrenza maggiori del solito. I rallentamenti sono iniziati lunedì mattina presto.

Suicidio sulla rossa

Attorno alle 9.30, poi, c'è stato un tentativo di suicidio sulla metropolitana rossa, che ha paralizzato anche quella linea.