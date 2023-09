Guasto alla stazione di Codogno, treni Trenord in tilt: cancellazioni e ritardi

Mattinata di passione per i pendolari che devono raggiungere Milano in treno lunedì 4 settembre. Un guasto agli impianti che regolano la circolazione nella stazione di Codogno (Lodi) ha provocato ritardi fino a 80 minuti per i treni diretti verso il capoluogo lombardo e la città di Cremona. L'avviso di grave criticità in tal senso è stato diramato da Trenord alle 5.57 di mattina.

L'azienda dei trasporti ferroviari ha suggerito l'utilizzo di linee alternative per Cremona (via Treviglio) e per Milano (via Pavia). Numerosi i convogli coinvolti, che sono stati cancellati o a cui è stato variato il percorso, o che semplicemente hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti. Per esempio il Mantova-Milano Centrale, dov'era atteso alle 7.30, è stato limitato a Pizzighettone. È partito invece da Casalpusterlengo il Piacenza-Milano Greco Pirelli delle 6.07.

Diversi, come si diceva, i treni cancellati. Eccoli: Piacenza (6.54) - Milano Certosa, Piacenza (7.10) - Milano Greco Pirelli, Milano Greco Pirelli (7.47) - Piacenza, Piacenza (6.37) - Milano Greco Pirelli.

E attenzione alla giornata di mercoledì 6 settembre: a causa di uno sciopero il servizio ferroviario locale potrebbe subire dei contraccolpi, a parte le fasce garantite (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21).