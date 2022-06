Guasto alla linea dell'alta velocità: treni Frecciarossa in ritardo tra Milano e Bologna

Disagi per i treni dell'alta velocità che collegano Milano e Bologna. Il traffico è rimasto rallentato già dalle 5 del mattino di giovedì, in direzione Bologna, per un guasto alla linea elettrica tra Livraga e Piacenza. I tecnici sono intervenuti già dall'alba per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario (prevista per le 10.30).

La circolazione dei treni è stata regolata tramite l'utilizzo di un unico binario. Per questo i treni alta velocità (Frecciarossa e Italo) hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti. "Alcuni dei treni possono essere instradati sul percorso alternativo tra Melegnano e Piacenza e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti", come specifica Trenitalia sul proprio portale.

Il solo treno Frecciarossa 9515 Milano Centrale (7.10) - Salerno (13.02) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 63 minuti.