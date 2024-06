Treni del passante ferroviario in tilt per un guasto a Milano

La settimana cominciata con lo sciopero dei treni finisce nei peggiori dei modi per i pendolari milanesi: a causa di un guasto, nella mattinata di venerdì, molti treni del passante ferroviario sono stati cancellati e altri rallentati.

Come comunicato da Rfi (Rete ferroviaria italiana), dalle 6.25 la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Milano Lancetti. I tecnici di Rfi sono al lavoro per cercare di ripristinare tutto il prima possibile. Nel dettaglio, spiega Trenord, "la circolazione dei treni è sospesa tra Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria a causa di un guasto agli impianti di circolazione; sono possibili variazioni di percorso e cancellazioni"-

Treni non effettuati:

- 24219 (MARIANO COMENSE 06:29 - MILANO ROGOREDO 07:37)

- 24220 (MILANO ROGOREDO 07:53 - SEVESO 08:48)

- 24321 (GARBAGNATE MILANESE 07:37 - PAVIA 08:56)

- 24328 (PAVIA 09:09 - GARBAGNATE MILANESE 10:21)

- 24221 (MARIANO COMENSE 06:59 - MILANO ROGOREDO 08:07)

- 24222 (MILANO ROGOREDO 08:23 - SEVESO 09:18)

- 24218 (MILANO ROGOREDO 06:53 - SEVESO 07:48)

- 24225 (SEVESO 08:12 - MILANO ROGOREDO 09:07)

- 24223 (SEVESO 07:42 - MILANO ROGOREDO 08:37)

- 24224 (MILANO ROGOREDO 08:53 - MEDA 09:53)

- 24323 (GARBAGNATE MILANESE 08:07 - PAVIA 09:26)

Treni con variazioni:

- 24318 (PAVIA 06:39 - GARBAGNATE MILANESE 07:51) termina a MILANO ROGOREDO

- 24519 (VARESE 06:13 - TREVIGLIO 08:20) termina a MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE

- 24526 (TREVIGLIO 08:40 - VARESE 10:47) parte da MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE

- 24605 (NOVARA 06:48 - TREVIGLIO 08:35) termina a MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE

- 24608 (TREVIGLIO 08:55 - NOVARA 10:42) parte da MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE

Treni che effettuano un percorso alternativo:

- 24518 (TREVIGLIO 06:40 - VARESE 08:47) da PIOLTELLO LIMITO a MILANO CERTOSA, effettua MILANO PORTA GARIBALDI

- 24618 (PIOLTELLO LIMITO 06:53 - NOVARA 08:12) da PIOLTELLO LIMITO a MILANO CERTOSA, ferma a SEGRATE, MILANO LAMBRATE, MILANO PORTA GARIBALDI e MILANO VILLAPIZZONE.