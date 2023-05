Guasto a un treno: ritardi sulla Milano Como

Gravi disagi sulla linea Trenord tra Como e Milano, per un guasto a un treno mercoledì mattina. Numerose corse sono state soppresse, racconta QuiComo. Il treno proveniente da Saronno e diretto a Como (orario previsto di arrivo ore 9) si è dovuto fermare alla stazione di Fino Mornsco impossibilitato a proseguire.

I pendolari e gli studenti a bordo sono stati costretti a scendere per trovare mezzi alternativi per proseguire il viaggio ma anche per quanto riguarda i pullman si sono registrati disagi in quanto i passeggeri scesi dal treno non sono stati "caricati" dai bus in quanto troppo pieni. I treni hanno ripreso a circolare più o meno regolarmente poco prima delle ore 10.