Il treno si rompe in stazione: ritardi e disagi sulla linea Milano-Varese

Ritardi e treni cancellati sulla linea Milano-Varese-Porto Ceresio nella mattinata di venerdì 1° luglio a causa di un guasto ad un treno avvenuto nella stazione di Busto Arsizio. Tutto è accaduto intorno alle 6:15 quando un treno della linea S5 (il 24517 partito da Varese alle 5:43 e diretto a Treviglio) ha avuto un problema al pantografo, il dispositivo utilizzato per captare l'energia elettrica dalla linea aerea.

Il disservizio ha causato ritardi fino a 20 minuti, oltre a cancellazioni su tutta la linea ferroviaria, sia in direzione del capoluogo lombardo sia in direzione Varese.

Non è il primo giorno di passione per i pendolari milanesi. Nella giornata di giovedì - a causa di un guasto degli impianti che regolano la circolazione dei treni nella stazione di Lambrate - si sono registrati diversi disagi sul nodo ferroviario di Milano. In totale sono stati registrati rallentamenti fino tra i 10 e i 100 minuti per 44 treni alta velocità, tra i 15 e i 90 minuti per 10 intercity, fino a 110 minuti per 45 Regionali, 30 Regionali riprogrammati.